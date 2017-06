Nem fukarkodott az HBO-féle fantasy a halálesetekkel, de George Raymond Richard Martin sem volt szívbajos, amikor a Tűz és jég dala regényciklusát írta. Alább egy videó a korábbi gyilkosságokról, merényletekről, párbajokról, csatákról: főképp emberek hullnak, de állatok is akadnak. Ami biztos, hogy az erőszakos és szexuális jeleneteket is bemutató sorozat nem gyerekeknek való, de ettől még világszerte kedvelt. Már csak két rövidebb évad van hátra, de a hírek szerint a Game of Thrones-univerzum vérpöttyös, vaskos kapui nem záródnak be, lesz több spinoff. Alább a durva videó: