Visszatért az Orange Is The New Black, itt van pár poszter mellé.

Itthon ugyan nem megy annyira, de a Netflix egyik legnépszerűbb szériája az Orange Is The New Black, Piper Kerman könyve, az Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison adta az alapot. Annyira jól megy, hogy idén februárban bejelentették, hogy lesz hatodik és hetedik évad is. De egyelőre csak az ötödik menetnél tartunk, pár napja került ki, alább pedig két karakterplakát és egy csoportképes poszter.