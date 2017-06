29 évesen meghalt egy tehetségkutató versenyzője

29 évesen meghalt dr. Brandon Rogers, aki az America's Got Talent válogatóján lenyűgözte hangjával a közönséget – a producerek még nem döntöttek arról, hogy leadják-e az epizódot, amelyben szerepelt, vagy sem.

A 29 éves Brandon Rogers autóbalesetet szenvedett, a kórházba szállítás után halt meg – tudta meg az Entertainment Tonight.

A férfi az America's Got Talent tizenkettedik évadjában mutatta meg énektudását, jó eséllyel ismertté vált volna a nézők körében. A szereplését elvileg a jövő hónapban mutatják be a műsorban, ám a producerek még nem döntöttek arról, hogy az adás így is lemenjen-e, vagy sem.

Rogersre az Instagramon bukkantak rá az America's Got Talent producerei, tetszett nekik a fenti videó, amelyen a Boyz II Men egyik dalát adta elő.

Az énekesnek lehetősége volt fellépni is a bálványaival, a Boyz II Men az alábbi videóval emlékezett meg róla: