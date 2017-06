Muri Enikő tudja, hogy sokaknak nem szimpatikus

Muri Enikő sokszor találkozik előítéletekkel.

"A társadalom - beleértve magamat is - nagy problémája szerintem, hogy első látásra ítélkezünk. Folyamatosan tanulom az elfogadást, mert velem is megesik, hogy előítéletes vagyok. Tudom, hogy ez gyakran rosszul esik a másiknak. Egyébként ismeretlenül velem is előítéletesek az emberek. Vagy nem vagyok szimpatikus, vagy legyintenek egyet, hogy na lássuk, mit tud ez a lány. Első körben nem tudnak hova tenni, egy kis beszélgetés után gyakran mondják, hogy teljesen mást gondoltak rólam, mint amilyen vagyok, és pozitívan csalódtak" - mondta a Borsnak.

Mások már említették neki, hogy van egy félrevezető, fura arcmimikája, amikor figyel valamire, és gyakran túl szigorúak a vonásai, úgy gondolja, talán ez lehet az ok.