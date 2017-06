10 nem ismert tény a ma 53 éves Courteney Coxról

A Jóbarátok Monicája 1964. június 15-én született az USA-ban, az alabamai Birminghamben, kis összeállítással köszöntjük őt születésnapján. Sok mindent olvashattunk róla az évek során, de az alábbi tények közül talán nem mindet ismeri.

Azt sokan tudják, hogy Bruce Spingsteen Dancing In The Dark című slágeréhez készült klipben lett viszonylag ismert, de korábban Bunny néven kis szerepe volt az As the World Turns című szappanoperában.

Courteney Cox a Who Do You Think You Are? című családfakutató műsor vendége is volt, az itt feltűnő hírességeket általában eredeti helyszíneken szembesítik a múltjukkal, családjuk érdekesebb történeteivel. A Jóbarátok egykori színésznőjéről az derült ki, hogy az ősei megölték Anglia királyát, II. Eduárdot.

Tamponreklámot is vállalt, biztos kellett a pénz.

1995-ben a Playboy a legdögösebb csajnak választotta.

A Jóbarátokban is remekelt, de semmiféle Golden Globe- vagy Emmy-jelölése nem volt. Később kapott jelölést, a Született szinglik miatt.

Ismert barátnői között van Laura Dern, Sheryl Crow, Jennifer Aniston és Ellen DeGeneres.

13 évesen már cigarettázott, 1999-ben hagyott fel a rossz szokással, röviddel esküvője előtt.

Állandó változásra vágyik, volt időszak, amikor hatszor költözött nyolc év alatt.

A már említett tamponreklám

Érzelmileg szeret kötődni a partneréhez. "Nem tudok együtt lenni valakivel csak azért, mert nagyszerű a szexben. Az orgazmus azért nem tart olyan sokáig" – mondta erről.

1997-ben a Masters Of The Universe-ben való szerepe után 50 ezer dollárt kapott. Pár évvel később, a Jóbarátok utolsó évadjában egymillió dollárt keresett epizódonként, azaz megtehetné, hogy mostantól már egy percet sem dolgozik, csak vígan henyél Malibun.