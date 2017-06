Az amerikai lövöldözések miatt gondban egy tévésorozat

A The Carmichael Show alkotói úgy döntöttek, hogy egyelőre nem adják le a sorozat következő epizódját, amelyben egy áruházi lövöldözésről esik szó.

A virginiai és a San Franciscó-i lövöldözés után a The Carmichael Show aktuális epizódja helyett egy másikat toltak be június 14-én, miután az ominózus rész pont egy áruházi ámokfutásról szólt volna.

Magát a lövöldözést nem is mutatják az epizódban, de a készítők így is aggályosnak tartották a témát – ugyanis az egész rész arról szól, hogy a főszereplő miként birkózik meg azzal a helyzettel, hogy ő is pont ott volt, amikor egy áruházban lelőttek három embert.

Az alkotók előrébb hozták az egyik, későbbre tervezett epizódot, elképzelhető, hogy majd annak a helyén adják le a Shoot-Up-Able címet viselő részt.

A The Carmichael Show jelenleg a harmadik évadjánál jár, egyébként egy fekete család mindennapjait mutatja be humoros formában.