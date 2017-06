Zsoké, festő, tűzoltó: sztárok, akik új életet kezdhetnének

Vannak a tévésztárok, színészek között páran, akik valószínűleg nem esnének kétségbe, ha egyik pillanatról a másikra elvesztenék a közönség megbecsülését. Neil Patrick Harris simán megélhetne bűvésztudásából is, Kaley Cuocóból remek zsoké válna, Steve Buscemi pedig tűzoltóként tengetné tovább az életét.

Gyakran halljuk, hogy a mai világban érdemes több lábon állni, és úgy tűnik, ezt számos jól megfizetett sztár is szem előtt tartja. Nem egy színésznek van titkos tehetsége valami máshoz is, közülük mutatunk be párat.

Kelly Brook

A legutóbb a One Big Happy című sorozatban látott Brook Instagram-oldaláról nemigen derül ki, hogy egy modellel és színésznővel van dolgunk, hiszen jóformán csak virágokról posztol képeket. Simán válhatna belőle kerttervező vagy tájépítész, nézze csak, milyen csodálatos angolkertet hozott össze az udvarában:

Neil Patrick Harris

Barney az Így jártam anyátokkal-ban nem véletlenül bűvészkedett annyit, alakítója, Neil Patrick Harris a valóságban is jártas a trükkökben, 2006-ban elnyerte a New York legrégebbi bűvészboltja, a Tannen's Magic Shop által alapított Louie-díjat is. Az alábbi videón épp Kelly Ripát szédítette egy mentalista elemeket is magában foglaló kártyatrükkel, de láthattuk már máshol is bűvészkedni.

Kaley Cuoco

Az Agymenők csinos színésznője kiváló lovas, fiatalabb korában számos díjugrató versenyen vett részt, de olyan is előfordult, hogy egy jótékonysági eseményen Luke Skywalkernek öltözve ült lóra, eképpen szórakoztatta a közönséget:

Az Agymenők stábjából egyébként olyan is akad, akinek rendes, civil foglalkozása is van, az Amyt játszó Mayim Bialik például végzett neurológus.

Steve Buscemi

A Boardwalk Empire – Gengszterkorzó-val a tévében is nagyot alakító Buscemi 1981-ben belépett a New York-i tűzoltóság kötelékébe, és négy évig dolgozott ott, mielőtt hivatásos színész vált belőle. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után újra magára kapta az overallt, és régi kollégáival együtt részt vett a mentésben – nem kért sztárnak járó bánásmódot, a többiekhez hasonlóan napokig tizenkét órás műszakokban dolgozott.

Lapozzon, vannak még páran Hollywoodban, akik a színészkedésen kívül máshoz is értenek!