Szabó Zsófi látványos fogyásáról vallott

Szabó Zsófi 59 kiló, és nagyon jól érzi magát.

Miután csütörtökön új képet mutatott magáról a műsorvezető, több lap is megírta, hogy nagyon le van fogyva, és biztosan valami betegséggel küzd. Szabó Zsófi azonban jól van, a cikkek miatt pedig arról számolt be, hogy miért kezdett el diétázni és edzeni.

"Ma reggel olvastam egy cikket, hogy csontsovány vagyok, illetve a tegnapi fotómhoz sok aggódó komment érkezett. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy életem legboldogabb időszakát élem, és teljesen egészséges vagyok! A szénhidrát-anyagcsere zavarom (inzulinrezisztencia) a diétámnak köszönhetően jelenleg tünetmentes, és az értékeim tökéletesek. Mert meg akartam gyógyulni, tenni az ellen, hogy egy betegség ne hatalmasodjon el rajtam! Az inzulinrezisztencia gyógyítható, sokan mégis belenyugszanak, hogy ők IR-esek...Én már gyógyszert sem szedek" - írta.

Beszámolt arról is, hogy az elmúlt tíz évben még heti 8-9 edzéssel és rengeteg futással sem tudott megszabadulni a felesleges kilóktól, most viszont 59 kiló. "Kicsit sem vagyok csontsoványnak nevezhető, amit ezen a képen is láthattok, de a testem teljesen átalakult" - tette hozzá.