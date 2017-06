Megszülettek Beyoncé ikrei

A napokban már megírtuk, hogy kórházban van az énekesnő, a friss hírek szerint megszülettek az ikrei.

Az énekesnő február elején jelentette be, hogy férjével, Jay Z-vel ikreket várnak, június 18-án pedig több lap is arról számolt be, hogy megszülettek a kicsik. A napokban már felröppentek a pletykák, hogy az énekesnő bármikor szülhet, mert biztonságai emberei két gyerekülést szállítottak egy Los Angeles-i kórházba.

Bár Beyoncé még nem erősítette meg a hírt, egy lesifotó alapján arra következtetnek, hogy egy kisfiúnak és egy kislánynak adott életet.

Jay-Z-nek és Beyoncénak már van egy gyereke, Blue Ivy Carter 2012-ben született.