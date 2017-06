Koroknyai Virág lett Magyarország Szépe 2017-ben

A Miss World Hungary, Magyarország szépe közönségdíjasa Viczián Viktória lett, pedig nem ő vezetett a bő kétórás show alatt, de a végére belehúztak a szavazói. A második udvarhölgy, azaz harmadik helyezett Pető Laura, az első udvarhölgy Viczián Viktória lett, a szépségverseny nyerteseként Koroknyai Virág ünneplehetett, ő utazik decemberben Kínába, a Miss World döntőre.

Június 18-án került a képernyőre a Magyarország Szépe 2017, a Miss World Hungary döntője. Már tavasszal lezajlott szépségverseny castingja, a válogatáson több száz lány vonult fel a zsűri előtt, de a nap végén csak 20-an jutottak tovább. A castingról, a lányokról itt talál képeket.

A felkészítő táborban kialakult a top 16-os mezőny – ennek tagjai a Duna TV élő show-jában versengtek a legszebbnek járó koronáért és a kínai útért, a világdöntőben való részvételért. Volt fotósunk a táborban is, a képeket itt nézheti meg.

Izgalom és lámpaláz

20 perccel a show rajtja után Örvendi Cintia állt a harmadik helyen, Márton Fanni volt a második, Kővágó Dóra pedig vezette a szavazást. A lányok előbb fehér pólóban, kék farmersortban vonultak fel, a közeli képeken pedig látszott, egyik-másik mennyire izgul, egyikük alsó ajka is láthatóan remegett - nyilván sokuknak még szoknia kell a rivaldafényt, a kamerákat.

A mezőny elég vegyes volt, a kisfilmek során ez kiderült, volt sminkes, végzett, diplomás közgazdász, szempilla-hosszabbító is, de rendezvényszervezőből több is akadt. A lányok nagyjából fél percben elmondhattak pár magvas - vagy annak szánt - gondolatot, beszéltek arról, mi fontos nekik, mi az ars poeticájuk, és páran családi drámákat is megosztottak: volt, akit elhagyott az apja gyerekként, másnak rákos lett az édesanyja.

Két popzenei generáció jelent meg eztán a színen, a Spoon21 és Csepregi Éva adta elő a Ha szombat este táncol című Neoton-slágert, a lányok pedig fürdőruhában masíroztak fel-alá. Két lány eztán menten kiesett, nehezen leplezték csalódottságukat.

Csalódott szőkék, új Joci-dal

Az Eurovíziós Dalfesztiválon 8. lett Pápai Joci, most újabb dallal rukkolt elő, előadása után pedig kiderült, hogy Kővágó Dóra tartotta pozícióját, vezetett szűk egy órával a show rajtja után (a nézőknél). A műsor korábbi felvételekkel folytatódott, megnézhették a tévézők a felkészítő táborban történt események esszenciáját: ott sem maradtak női könnyek nélkül, hiszen 20-ból négyen kiesek még abban a szakaszban.

Ritkán nyernek szőke lányok szépségversenyt, általában feketék vagy barnák ünnepelnek a végén. Úgy tűnt, most sem osztottak lapot a világos hajú versenyzőknek, eleve tán négyen voltak csak a húszból, de két szőkét haza is küldtek fél kilenc körül. Közben fellépett Völgyesi Gabi, Kocsis Tibor, előbbi előadása alatt a lányok is megmutatták magukat egy ruhakreációban.

Újabb kisfilmek következtek a közelmúltból, mezőgazdasági munkára abszolút alkalmatlan ruhában kapálásra alkalmatlan városi lányok tettek-vettek a szántóföldön, majd újra Joci jött, az Origo című dallal. A még versenyben lévők magyaros ruhácskában vonultak fel, utána pedig kiderült, hogy Viczián Viktória feljött a második helyre, de az első helyen nem történt változás.

Viczián Viktória és Koroknyai Virág is nyert

A legszebb mosoly díját is kiosztották, Viczián Viktória lett a befutó ebből a szempontból a nézőknél, de közben daloltak egyet a biztonság kedvéért a Nyári-lányok is, zongorán kísért Nyári-apuka. Újabb kisfilmet nézhetett végig eztán a tévéző arról, milyen megható volt a lányok és családtagjaik találkozása a felkészítő tábor után, de ekkor már két órája ment a műsor, és mindenkit a három dobogós személye érdekelt. Hiába: még a kétségkívül remek hangú Janicsák Veca és Kocsis Tibor is énekelt egyet.

Tatár Csilla érdekes adatokat próbált mondani a top 5 előtt, minthogy 200 négyzetméter LED-fal van, de mivel erre Harsányi Levente csak azzal reagált, hogy „ez egy váó!", inkább nem folytatta.

A közönségdíjas 2017 Viczián Viktória lett, pedig nem ő vezetett a bő kétórás show alatt. A második udvarhölgy, azaz harmadik helyezett Pető Laura, az első udvarhölgy Viczián Viktória lett, a szépségverseny nyerteseként Koroknyai Virág ünnepelhetett, ő utazik decemberben Kínába, a Miss World döntőre. Vannak bikinis fotók róla itt, de ő az:

