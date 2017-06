Mesterien összevágták a Trónok harcát és egy nagy slágert

Gloria Gaynor I Will Survive című dalát talán az is ismeri, aki az elmúlt éveket egy búvárharangban töltötte a tengerfenéken, jóformán kikerülhetetlen, ha rádióközelbe kerül az ember. Most az HBO-féle kultikus sorozat szereplőivel nézhetjük-hallgathatjuk meg a nótát, nem akármilyen élmény. Külön pikáns mellékízt ad a dolognak, hogy az „I Will Survive" még passzol is a fantasyhoz, ahol úgy hullnak a főszereplők, mint a legyek, és nagy kérdés, ki marad állva a legvégén, Westeros vértől tocsogó földjén.