Miért pont 2016 egyik legjobb sorozata maradt volna ki?

Akciófigurákat kapott a Stranger Things.

2016 nyarának egyik leghatásosabb, legjobban összerakott sorozata a Stranger Things volt, egyszerre sci-fi és horror, kicsit olyan, mintha Stephen King írta, és Spielberg rendezte volna a nyolcvanas években. A siker miatt valószínű volt, hogy folytatják, így is lett, már forgatnak is. Persze a játékipar sem hagyta ki a ziccert, kiadták akciófiguraként is a karaktereket, alább egy képen az összes:

A sztár a sorozatban Winona Ryder, akinek ez volt első komolyabb tévés munkája. Mellette David Harbour, Matthew Modine, Finn Wolfhard, Natalia Dyer, Cara Buono, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Millie Brown, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Joe Chrest, Joe Keery, Rob Morgan, Ross Partridge, Shannon Purser, John Paul Reynolds, Mark Steger és Chris Sullivan vitt komolyabb szerepet, egy részük fiatal, gyerek, korábban nem ismert színész.