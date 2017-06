92 éves korában meghalt Bill Dana magyar származású komikus, aki a hatvanas években igen sikeres volt az Egyesült Államokban.

92 évesen meghalt Bill Dana komikus, színész és forgatókönyvíró, aki magyar szülők gyermekeként, William Szathmary néven látta meg a napvilágot a Massachussets állambeli Quincyben.

Először 1960-ban tűnt fel a tévében, és a The Steve Allen Show-ban azonnal meg is teremtette a karaktert, amely sikeressé tette: egy erős akcentussal beszélő bolíviait, a sokszor űrhajósként megjelenő José Jiménezt.

A színész később azt mesélte, elég volt csak hibásan kimondania, hogy "A nevem José Jiménez", és a közönség máris nevetésben tört ki, akkoriban óriási sikere volt a figurának:

Danától persze a későbbiekben is ezt várták, számos szkeccsműsorban és varietében megjelent Jiménezként – utoljára a The Smothers Brothers Comedy Hour-ben 1988-ban –, lemezek is készültek vele.

Tévés produkciók közül feltűnt még például a Zorro and Son-ban vagy az Egy kórház magánéleté-ben, valamint az Öreglányok-ban is láthattuk hat epizódban, itt játszotta egyik utolsó szerepét.