Pár szerencsés már belenézhetett a Trónok harca folytatásába

A HBO jól meglepte Madrid lakóit és az ott kószáló turistákat, egy előre nem reklámozott eseményen eddig nem látott részleteket is bemutatott a Trónok harca hetedik évadjából.

Madridban nagy volt az érdeklődés egy hirtelen megjelent stand iránt, ahol a Trónok harca Vastrónjába is be lehetett ülni fotózkodni, egy kis vetítőteremben pedig ennél is nagyobb meglepetés várta a szerencséseket: láthattak pár kockát a sorozat várva várt, hetedik évadjából is.

A látogatók kis csoportokban mehettek be a helyiségbe, ahol először Arya rájuk dördült, hogy miért nyitották ki az ajtót, majd megígértette velük, hogy senkinek nem mondják el, amit látni fognak.

Az HBO kamerája azonban rögzítette az eseményeket, így szerencsére mi is megnézhetjük a Madridban levetített képsorokat – íme: