Akkorát bukott a Grace klinika szépsége, mint egy ház

Katherine Heigl sorozata, a Doubt óriási bukta. Friss hír, hogy legalább a maradék részeket nem rejtegetik tovább.

A Grace klinikából is ismert Katherine Heigl új sorozata miatt bánkódhatott tavasszal: azt már korábban lehetett tudni, hogy elkaszálták, de most legalább kiderült, hogy képernyőre teszik a maradék 11 részt a CBS-en.

A februári premier rettentő számokat hozott, 0.8-as ratinget ért el a 18-49-es célcsoportban, azaz már az első rész sem érdekelte a tévézőket. A második 0.6-ot hozott a korosztályban, teljes lakosságban 4 milliót, de ez kevésnek számított.

A sorozat az IMDb-n 5,5-ön áll, ezzel talán nincs az ezer legjobb sorozat között. A szériában szerepel még Kobi Libii, az Elnök embereiben látott Dulé Hill, az Orange Is the New Blackből ismert Laverne Cox, mind kereshet új munkát.