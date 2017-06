Az Anna and the Barbies extrovertált énekesnője ezúttal sem tagadta meg magát – de miért is tenné? A konvenciókra gyakran fittyet hányó, a határait folyton kereső Anna őrületes punkfrizurával, láncfűrésszel a kezében pózol, és mintha zöldségeket aprítana. Az élőben szórakoztató, egészen egyedi stílusú énekesnővel hosszabb interjút készített az Origo, amit itt olvashat.