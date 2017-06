Döntse el ön, hogyan érjen véget a kedvenc sorozata!

A Netflix az interaktív tévézéssel próbálkozik, pár gyerekműsornál már a nézők dönthetnek arról, hogy miként folytatódjon a történet.

Egyelőre csak két gyerekműsorral kísérletezik a Netflix, de könnyen elképzelhető, hogy a jövőben jobban el fog terjedni az interaktív tévézés, hiszen vannak sokan, akik szeretik a kezükben tartani az irányítást, nem bosszankodni egy nekik nem tetsző történetszálon.

A gyerekek egyelőre a Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile-nál és a Shrek Csizmás Kandúrjával készült Puss in Book: Trapped in an Epic Tale-nél dönthetnek a cselekmény bizonyos pontjain olyasmikről, mint hogy a felbukkanó medvecsaládból barát vagy ellenség váljék.

A tévén a távirányító gombjával, tableten pedig érintéssel lehet kiválasztani a kívánt cselekményt, a Netflix készített is egy útmutató videót: