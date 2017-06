A Szívek szállodájából egy egészen nyomasztó, sötét világba került

A szolgálólány meséje című sorozat második évadjában Alexis Bledel már nem csak vendégszereplő lesz.

A The Handmaid's Tale, A szolgálólány meséje 2017 egyik legjobb új sorozata, nem is kétséges, hogy jön a folytatás. A Hulu ma bejelentette, hogy Alexis Bledel is benne lesz a 2. évadban, de már nem kis szereppel, hanem állandó karakterként.

Bledel szerepe szerint Ofglen volt, egy hasonlóan elnyomott, nyomorúságos sorsra kényszerített házi szolga, mint Offred (Elisabeth Moss). Mindössze pár részben játszott, a folytatásban minden epizódban ott lehet (hacsak ki nem nyírják a figurát).

A színésznő fiatalon a Szívek szállodájával lett igen ismert, Rory Gilmore volt 154 részben.