Egy 9 éves kislány mindenkit lenyűgözött egy tehetségkutatóban

Az America's Got Talent-ben egy Céline nevű, kilencéves kislány Céline Diont énekelt, nem is akárhogyan – a zsűrinek és a közönségnek egyaránt leesett az álla.

A kilencéves Céline Tamnak nagy álma volt, hogy az America's Got Talent színpadára álljon, és már a megjelenésétől sokan elolvadtak, mosolyogva nézték azt is, amint csak cukin integet.

A kislányt a szülei Céline Dion után nevezték el – a húgát Dione-nak hívják –, így az énekesnő leghíresebb számát, a My Heart Will Go On-t adta elő. Arra azonban valószínűleg kevesen számítottak, hogy mennyi erőt visz bele a dalba:

A közönség és a zsűri egy része állva tapsolt, ennél jobban mostanában csak egy saját dallal induló süket énekesnő, Mandy Harvey nyűgözte le jobban az America's Got Talent zsűritagjait, Simon Cowell meg is nyomta nála az azonnali továbbjutást jelentő aranygombot: