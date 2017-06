Ma lesz a 37. születésnapi bulija Minka Kellynek, pár fotóval ünnepeljük innen messziről.

Ma születésnapos a Los Angeles-i születésű Minka Kelly, a volt Aerosmith-gitáros, Rick Dufay lánya. Tévés karrierjét viszonylag későn, 2004-ben kezdte, de hamar kiderült, hogy nemcsak szép, tehetséges is, mert olyan sorozatba is beválogatták, mint a Friday night lights - Tiszta szívvel foci, vagy a Vásott szülők.

2011-ben támasztották fel a Charlie angyalait, ebben is főszerepe volt, más kérdés, hogy a régi sikereit már nem tudta megismételni a széria, el is kaszálták egy fél évad után. Játszott a The Path című sorozatban, az Emberi tényezőben 13 részt kapott, idén a Jane the Virgin stábjával forgatott. Alább Instagram-oldaláról mazsolázunk:

