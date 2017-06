Donald Sutherland, Glenn Close: irány a tévé!

Az utóbbi évtizedben rengeteg olyan sztár is kipróbálta magát a kis képernyőn, akit azelőtt csak a nagy vásznon lehetett látni, alig akad már olyan nagy név Hollywoodban, akit ne csábított volna el valamilyen tévés produkció. A mozgalom előfutárait már bemutattuk, most azok közül válogattunk, akik 2005 és 2010 között vágtak bele egy sorozatba.

A nyolcvanas években még alig volt átjárás a mozi és a tévé világa között: a pályakezdő filmesek ugyan rendre a tévénél kaptak bizonyítási lehetőséget, de aztán az első adandó alkalommal dobbantottak is a vászon felé, és önmaguktól már nem is nagyon tértek vissza a képernyőre.

Ez a helyzet a kétezres évekre változott meg végérvényesen, miután egyre-másra készültek a színvonalas sorozatok, és a színészek mellett egyre több író és rendező is úgy gondolta, hogy a tévé már izgalmasabb, mint a mozi. Az előfutárokat - mint Kiefer Surherland, Chuck Norris vagy Charlie Sheen - már bemutattuk egy korábbi cikkben, most olyan színészeket gyűjtöttünk össze, akiknek 2005 és 2010 között indult a sorozata.

Jeff Goldblum

A Jurassic Park és A függetlenség napja sztárja 2005-ben már megjelent a Will és Grace pár epizódjában, két évvel később pedig saját sorozatot is kapott, ez itthon Áldott jó nyomozó címen futott. Saját elmondása szerint a projektben a film noiros hangulat fogta meg, úgy érezte, az általa kedvelt Hosszú búcsú-hoz hasonlót fognak létrehozni, csak épp sorozatban. Emellett az író és producer, Graham Yost korábbi munkáit (Féktelenül, Rés a pajzson) is szerette, a munkakedvét pedig tovább növelte, hogy a pilotot Frank Darabont rendezte.

Az Áldott jó nyomozó végül csak egy évadot ért meg, Goldblum azonban maradt a tévénél, 2009-2010-ben az Esküdt ellenségek: Bűnös szándék-ban láthattuk, majd a Portlandiá-ban is megjelent több epizódban, több szerepben.

James Woods

A 2006-ban indult Shark – Törvényszéki ragadozó kedvéért nyergelt át a televízióra. Korábban olyan sorozatok egy-egy epizódjában láthattuk, mint a Kojak, a Herkules vagy a Vészhelyzet, egyetlen komolyabb, mármint egy vendégmegjelenésnél tovább tartó tévés munkája a House of Mouse című Mickey Mouse-sorozat volt, amelyhez öt részen keresztül kölcsönözte a hangját.

Azóta a Family Guy-ban is közreműködik, időről időre saját magát szinkronizálja, és láthattuk a Ray Donovan-ban is. Ami filmes munkásságát illeti, talán a kilencvenes évek közepén volt a legjobb formában, olyan produkciókban domborított, mint a Nixon, a Casino vagy a Killer – Egy sorozatgyilkos naplója.

Donald Sutherland

Jelenleg a Trust című sorozatot forgatja, amelyben J. Paul Getty olajmilliárdost és műgyűjtőt játssza, de már korábban is feltűnt a tévében, első komolyabb képernyős munkáját 2005-ben, Az elnöknő-ben vállalta. A színész ekkor már hetven volt, de nem zárkózott el az új médiumtól, 2007-ben már az Édes, drága titkaink-ban láthattuk, majd A katedrális-ban és a Crossing Lines – Határtalanul-ban is benne volt.

Christian Slater

A kilencvenes években olyan filmekben játszott, mint a Tiszta románc vagy az Interjú a vámpírral, a kétezres évekre viszont ő is elkezdett érdeklődni a tévé iránt. Először csak vendégszerepeket vállalt Az elnök emberei-ben, az Alias-ban, A nevem Earl-ben, 2008-ban viszont már az ő főszereplésével indult el az Első számú ellenségem egy hasadt személyiségű emberről.

Egy évre rá jött az Elfelejtve, majd a Simlisek, hogy 2015-re már a kor egyik legmenőbb sorozatában, a Mr. Robot-ban kössön ki. „Szeretem azt a folyamatot, ahogy a tévében mennek a dolgok. Szeretem a forgatási tempót, szeretem a folytonos munkát" – mondta arról, hogy mi vitte a képernyős munkák felé.

