Rasszista támadások érték az új Star Trek főszereplőjét

Sonequa Martin-Green az első fekete nő, aki főszerepet kapott a Star Trek-szériában, érték is támadások emiatt.

A The Walking Dead-ből is ismert Sonequa Martin-Green az Entertainment Weeklynek reagált azokra a rajongói beszólásokra, amelyek szerint az új Star Trek, vagyis a Star Trek: Discovery "túl színes".

A színésznő szerint a Star Trek pont arról szól, hogy a különbözőségünk ellenére is egyenlők vagyunk, ráadásul a sorozat világában ez nemcsak az emberekre, de más, földönkívüli fajokra is vonatkozik.

"Arra biztatom ezeket az embereket, hogy nézzenek a véleményük és társadalmilag meghatározott beállítódásuk mögé, és figyeljenek arra, amit valójában csinálunk: elmesélünk egy történetet az emberiségről, ami remélhetőleg összehoz bennünket" – mondta.

Már az eredeti, 1966-os Star Trek-ben is volt egyébként fekete nő (Uhura), de japán és orosz férfi is megjelent, vagyis az alkotók mindig is ügyeltek a sokszínűségre.