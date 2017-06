Dwayne Johnson a jövőbe utazik, hogy életeket mentsen

Több új, saját gyártású sorozat indul a YouTube Reden, egy időutazós projektnek Dwayne Johnson a producere.

A YouTube Red ráfeküdt a sorozatgyártásra, a már korábban bejelentett Ryan Hansen Solves Crimes on Television és a Do You Want To See A Dead Body? mellé négy újabb műsort is megrendelt.

Ezek közül talán Dwayne Johnson projektje a legizgalmasabb, a színész produkciós cégén keresztül készülő Lifeline ugyanis egy biztosítótársaságról szól, amely az ügynökeit folyton előreküldi a jövőbe, hogy megmentse az ügyfelei életét – és ezzel elkerülje a fizetési kötelezettséget.



A Good Game az e-sportolók, vagyis a profi videojátékosok világába kalauzol, a Lace Up: The Ultimate Sneaker Challenge című realityben cipőtervezők vetélkednek egymással, a Furze World Wonders pedig a Colin Furze nevű YouTube-sztár találmányait mutatja be.

A YouTube Red az új megrendelések mellett a már futó sorozatait is megújította, folytatódik az Escape The Night, a Foursome, a Rhett & Link's Buddy System, a Mind Field és a Fight of the Living Dead is.