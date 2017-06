Így soha nem fejezi be regényeit a Trónok harca írója

George R. R. Martin egy másik írásából is sorozat lehet, nyilván ez is elveszi az idejét.

George R. R. Martin jó ideje adós a Tűz és jég dala-regényciklus újabb kötetével: a Trónok harca 1996-os, a Sárkányok tánca 2011-es, de hat éve nem jelent meg újabb sztori a westerosi világról, így nem csoda, hogy a sorozat időben már le is hagyta az írott regényeket.

Most viszont a Deadline szerint a Syfy csatorna hivatalosan is rendelt egy pilotot a Nightflyers című regényéből – ebből korábban már készült egy film is. Mivel exkluzív szerződés köti a mestert az HBO-hoz, nyilván nem fog sokat foglalkozni a világűrben játszódó sci-fivel, de valamennyi időt azért ez is elvesz a The Winds of Winter-től, amely évek óta várat magára.