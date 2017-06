Nézzen be a Jóbarátok-sztár 3,6 milliárd forintos vityillójába!

13,5 millió dollárért árulja egyik házát Matthew Perry.

A 47 éves színész a házat 2011-ben vette 8 millió 650 ezer dollárért, de már túl akar adni rajta. Jelenleg 13,5 millióért árulja a Los Angeles-i ingatlant.

A ház 364 négyzetméteres, három hálószobája, négy fürdőszobája és egy mosdója van, a pazar panoráma mellett. Talán nem meglepő, de van hozzá úszómedence, kiépített grillező, továbbá egy kis házimoziterem. Több képet itt talál.

Perry amúgy színházban sikeres (londoni magyarok megnézhetik gyakran), de tévében eléggé beleragadt a szitkomokba. A Színfalak mögött 22 része után a Mr. Sunshine című komédiában bolondozott, de ez csak fél évadot kapott, 13 rész után kaszálták. Később a Go On (Csoportban marad) sem lett igazán sikeres, egy évad után jött a búcsú. 2015 óta a The Odd Couple című szériában látható.

