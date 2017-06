800 millió forintba kerül a Facebook első sorozata részenként

Fikciós sorozatba fogott a közösségi oldal, és nem sajnálja a pénzt.

Nagyjából 800 millió forintba, 3 millió amerikai dollárba kerül majd a Facebook első sorozata részenként. Ez nem irreálisan magas, az elmúlt években ömlött a pénz az amerikai tévéiparba, így gyakoriak a 2-3 milliós büdzsék per epizód. Volt olyan sorozat is, amelynek csak a pilotja 30 milliót vitt el, ráadásul meg is bukott. A tévétörténet legdrágább sorozatbuktáiról itt olvashat többet.



A Facebook új szereplő lesz a fikciós sorozatok frontján, ahol olyan szolgáltatók is megjelentek a nagy csatornák mellett, mint a Hulu vagy a Netflix. A közösségi oldal 2 milliárd felhasználót ér el hetente, így érthető, hogy nem filléres websorozattal akarnak nyitni.

A cég tervez még gameshow-t, valóságshow-t, komédiát is, így sok új tartalom várható. A lapok szerint nem a Netflix-modellt követik, azaz az új sorozat részei nem egyszerre, hanem hetente kerülnek fel a netre.