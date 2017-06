Írországban igen viharos idő volt múlt pénteken, a TV3 időjárás-jelentőjét, Deric Ó h'Artagáint el is fújta a szél: az esernyőjébe kapaszkodott, majd a férfit is magával vitte. Az időjós élő adásban tűnt el a kamera elől, majd amikor visszatért, akkor is csak a kifordult ernyőjével küszködött – miközben a kollégái a stúdióban végig szakadtak a nevetéstől. Nézze csak!