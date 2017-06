Lady Gagáról sem igaz minden pletyka

Úgy volt, hogy megy az Amerikai Horror Story hetedik évadjába – de mégsem.

Lady Gaga az ötödik évad nagy sztárja volt a horrorsorozatban, egy buja orgiáktól sem visszariadó grófnőt alakított, aki történetesen még vámpír is volt. Ezt a karaktert remekül hozta, a kritika is szerette, így a hatodik évadban is felbukkant. Most kiderült, hogy hiába lengették be, mégsem lesz ott az őszi folytatásban, nem úgy, mint Sarah Paulson, Evan Peters, Billie Lourd, Cheyenne Jackson, Billy Eichner, Colton Haynes és Adina Porter.