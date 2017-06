Legutóbb Bochkor hívta Borost, de nem volt sok öröme benne

Jó szövetséget alkottak egykor, de már nem keresik egymást – bár Bochkor nemrég megtette.

Bizonyára kicsit unja Boros Lajos és Bochkor Gábor, hogy rendre a másikról kérdezik őket, de úgy tűnik, ez érdekli az embereket. Hogyan lehet, hogy sok éven át szorosan párban dolgozó két ember ennyire eltávolodott egymástól? „Nem utáltam soha. Kimondottan jó szövetséget alkottunk. Rengeteg harcot kellett megvívnunk, rengeteg főnököt le kellett győznünk, és ebben ő baromi jó szövetséges volt. De nem volt barát: Lajossal nem mentél el kajálni, sörözni, ebben nem volt partner. Ő ezt jelezte is. Meghúzta a határt. Ő attól tartott, hogyha én sok mindent megtudok az ő családjáról, akkor azzal visszaélek, és rádióműsorban azt kiteregetem. Pedig ha valaki a bizalmába fogad, én biztos nem beszélek erről” – fejtegette Bochkor.

Két-három évig nem hívták egymást, de nemrég mégiscsak sor került erre. „A lányom jár úszni, kinn Budaörsön, és mutatták neki, hogy a másik sávban úszik a Lajos. A lányom emlékszik rá, meg vannak kinn képek a bumerángos korszakból, úgyhogy naponta látja... Nem ment oda hozzá, de elmesélte, én meg felhívtam telefonon” – elevenítette fel a sztorit az Esti Frizbiben.

„Nem mondom, hogy kicsattant volna az örömtől, sőt megkérdezte, ki az... Ezek szerint a számomat sem mentette el. Pár éve is ez volt a számom, de ezek szerint kitörölt. Jópofán beszélgetetett velem, próbáltam békés lenni, ezzel búcsúztunk. Máshonnan később azt hallottam, hogy nem fogadta örömmel, hogy hívtam” – mesélte.

Verekedés azért nem volt

„Voltak olyan balhék, hogy a pofon előtt egy tizedmásodperccel hagytuk abba. Összehajoltunk a pult fölött, majdnem összeért az orrunk, és azon vitatkoztunk, kinek a kurva anyját” – emlékezett nemrég Boros Lajos.



Bochkor erre is reagált, szerinte voltak konfliktusok, de ilyen durva soha. „Feszkó volt köztünk, nyilván néha veszekedtünk. A memóriájával azért vannak gondok... régen kiestek belőle dolgok, most bele is kerülnek” – kommentálta történetet.

