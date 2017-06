Sok a szex, a káromkodás: petíció indult a Big Brother betiltására

Egy néző petíciót indított a Big Brother eltörlésére, elege van az erőszakos jelenetekből, a szexuális tartalmakból, a káromkodásból.

Egy Gary Lack-Jones nevű brit néző petíciót indított, arra kéri az Ofcom nevű brit médiahatóságot és a Big Brother-t gyártó és sugárzó cégeket és csatornákat, hogy a produkciót azonnal vegyék le a műsorról.

Szerinte a valóságshow-ban túl sok az erőszakos jelenet, a szexuális tartalom és a káromkodás, ezek miatt nem való képernyőre.

A brit Big Brother jelenlegi, tizennyolcadik szériája sem mentes a botrányoktól: volt, aki rasszizmusra panaszkodott, a Tom Barber nevű szereplőt pedig szexuális zaklatás miatt figyelmeztették, miután egyik alvó lakótársnőjükre lökte a meztelen haverját.

Egy versenyzőt, Lotan Cartert már ki is rúgtak, miután hozzávágott egy vizesüveget a lakótársaihoz – ezt megnézheti videón is, eléggé elfajult a helyzet, a biztonságiaknak is be kellett avatkozniuk: