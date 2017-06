Alakul Stephen King új, furcsa sorozata

Két ismert színésznő, Sissy Spacek és Jane Levy is csatlakozott Stephen King új tévés projektjéhez, a Castle Rock-hoz.

Alakul a Castle Rock című sorozat, amely rendhagyó módon nem Stephen King egyetlen művét emeli át a képernyőre, hanem a híres író egész univerzumát megidézi.

A történet az általa kitalált kisvárosban, a címbeli Castle Rockban játszódik, ahol King több szereplője is feltűnik, a teaser szerint olyan regényeiből hoznak ide karaktereket, mint a Ragyogás, a Hasznos holmik, a Tortúra, a Halálsoron vagy A remény rabjai:

A sorozat főszereplője A sebész-ben és az Amerikai Horror Story-ban látott André Holland lesz, aki halálraítéltek ügyvédjeként dolgozik, sok furcsa dolgot tapasztalt már a kisvárosban.

Sissy Spacek az ő nevelőanyját fogja játszani, akinek halványuló emlékei kulcsot jelenthetnek a városka múltjához. A színésznő jól ismeri Stephen King világát, hiszen ő játszotta a Carrie filmfeldolgozásában a főszerepet, Oscarra is jelölték érte – a díjat végül A szénbányász lányá-ért kapta meg később.

A Shameless – Szégyentelenek és a Kertvárosba száműzve című sorozatokból ismert Jane Levy Castle Rock önjelölt történészeként jelenik meg a szériában, vélhetően számos különös dologra fog bukkanni a kisváros múltjában.

A Castle Rock-ot egyébként J.J. Abrams készíti, ő a 11.22.63-mal már adott egy merítést King világából. Íróként a munkáját Sam Shaw és Dustin Thomason segíti, ők ketten a Manhattan-en dolgoztak együtt korábban.

Stephen Kinget imádják a tévések

Stephen King világa kimeríthetetlen ihletforrásnak tűnik a tévések számára, jelenleg is több írásából készül sorozat. Még csak szeptemberben jelenik meg legújabb regénye, a Sleeping Beauties, de a tévések már arra is lecsaptak, a többek között a True Detective-et és a Mr. Robot-ot is készítő Anonymous Content vette meg a képernyős jogokat.

Egy hete debütált A köd több epizódos változata, de készül a Mr. Mercedes is, A setét torony című regényfolyamból pedig várhatón sorozat is lesz a film mellett – tényleg nem mondhatni tehát, hogy Kinget elhanyagolnák a tévés producerek.

Az író műveiből korábban is rengeteg film és sorozat készült, a jelentősebb tévés produkciókat itt mutattuk be.