Egy éve halt meg Bud Spencer

2016. június 27-én sok százezren gyászoltak, olyanok is, akik nem ismerték személyesen az olasz színészt: 86 éves korában meghalt Bud Spencer, akit a legszerethetőbb pofonosztóként zártak szívükbe az emberek, és akinek olyan emlékezetes karaktereket köszönhetünk, mint például Piedone, Bambino vagy Bulldózer. Rómában ma este szentmisét tartanak emlékére.

"Ha belenézel a tükörbe, akkor megöregszel. Ne törődj a ráncokkal, csak nevess, nevess, nevess, és ne izgasson semmi..." - énekelte Bud Spencer, aki öregkorára is ugyanaz a szerethető, életvidám ember maradt, mint aki egész életében volt. Közel hatvan éven keresztül ütlegelte, verte a rosszfiúkat, amivel a banditák, maffiózók és vandálok körében nem is kedveltette meg magát, de a magyar tévénézők biztosan szerették. Halála után itt írtunk róla hosszabban.

A színész Magyarországon különösen nagy népszerűségnek örvendhetett - a magyar nézők nagyon kedvelték, és őt is sok szál fűzte az országhoz. A közösségi oldalakat elárasztották a búcsúzó üzenetek és fényképek, több ismert tévés, színész és énekes is elköszönt a legszerethetőbb pofonosztótól, olyanok is, akiknek volt szerencséjük találkozni vele.

Magyar reklámban is szerepelt, sportoló korában sokszor megfordult a Margitszigeten. Unokája magyar lányt szeretett, és Ötvös Csöpi figurája sem született volna meg, ha ő nincs. Kevés országban volt olyan népszerű Bud Spencer, mint itthon. Mi lehetett a titka? Erről külön cikket írtunk, itt olvashatja.

2015-ben az Origo is interjúzott a már életében legendává vált színésszel, a cikket itt találja.

Oldala még aktív

Bud Spencer Facebook-oldalát közel 2,2 millióan követik, szerencsére a legendás Piedone halála óta is aktív az oldal, sok a poszt, kép, videó, és nem csak a fia tölti fel ezeket, hanem a rajongók is, akik nem feledik a látszólag morcos, mogorva, de nagyszívű behemótot, az egykori vízilabdást, a képzettség nélküli színészt: akinek ugyan nem sok arca volt, de azokat mindig hibátlanul hozta, és végtelenül természetesen hatott.

Alább pár kép még róla: