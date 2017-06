Döntöttek a Better Call Saul sorsáról

2018-ban is visszatér az ügyvéd karaktere.

„Az első részben az égvilágon semmi nem történt. A másodikban sem, csak még lassabban" – így kommentálta egy Better Call Saul-rajongó kolléga a harmadik évad elejét, de nem veszítette el a kedvét a lomha nyitány ellenére sem. A jó hír a követőknek, hogy a Breaking Bad előzménysorozata továbbra is kell az AMC-nek, a Sony Pictures Television gyártja továbbra is – tehát lesz negyedik évad, 2018-ban kerül képernyőre.

A sorozat az USA-ban kábelen a harmadik legnézettebb a 25-54-es korosztályban, jegyezte meg a Hollywood Reporter. A harmadik évad átlagban 3,7 millió nézőt érdekelt az Egyesült Államokban (a netes letöltéseket nem számítva).