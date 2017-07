Földönkívülivel csókolózott, már az is baj?

Megszokott dolog, hogy a nézők meztelenkedés, káromkodás vagy erőszak miatt panaszkodnak egy-egy tévéműsorra, a brit és a magyar médiahatósághoz azonban egészen elképesztő dolgokról is érkezett már bejelentés. Volt, akit a taps zavart egy produkcióban, más fekete mágiával vádolta a tehetségkutató műsor zsűritagját, de olyan is akadt, aki szerint az időjárás-jelentés komolyan rombolja a gyerek személyiségét. És hogy illik-e földönkívülivel csókolózni? Van, aki szerint nem.

Számos tévéműsorra panaszkodtak már a nézők; általában a szex vagy a túlzott erőszak szúrja a szemüket. Akadnak azonban, akiket egészen másféle dolgok zavarnak, ami mások számára bizarr vagy vicces is lehet – lássunk most ezekből párat!

Zavarta a taps

A Szombat esti láz brit megfelelőjének, vagyis a Strictly Come Dancing-nek az egyik nézője azt kérte a BBC-től, hogy vágja ki a produkciók után azt a részt, amikor a nézők tapsolnak. Az ok egyszerű volt: szerinte túl sok idő elmegy vele.

Egy másik nézőnek a műsor címe nem tetszett, úgy vélte, a „strictly”, vagyis „szigorúan” egyáltalán nem illik a címbe. A produkció őse, a Come Dancing egyébként már 1949-ben ment a tévében, ennek címét ötvözték Baz Luhrmann filmjével, a magyarul Kötelező táncok-ként látott Strictly Ballroom-mal.

Túl sok volt a csavar

Három éve négy nézőtől is érkezett panasz a brit médiahatósághoz, az Ofcomhoz amiatt, hogy az ország kedvelt szappanoperáját, az EastEnders-t nehéz követni. A történet szerint akkortájt találták holtan az egyik szereplőt, és a gyilkosának kiléte komoly fejtörést jelentett a rajongóknak, sok meglepetéssel és csavarral éltek az alkotók, mire minden kiderült.

Az EastEnders-szel az is baja volt egy nézőnek, hogy a szereplők túl sok időt töltenek a pubban. Persze ezzel sem amiatt volt gondja, amiért elsőre gondolnánk – hogy netán demoralizáló hatása lenne az ifjúságra –, hanem azért, mert nem találta elég valószerűnek, szerinte egyszerűen „túl sokba kerülne” ennyit kocsmázni.

Fekete mágiát használt a zsűritag

Az X Factor és a Britain's Got Talent atyjáról, Simon Cowellről sok mindent el lehet képzelni, de hogy zsűritagként fekete mágiát alkalmazott volna a műsoraiban? Legalább egy néző akadt, aki ezt gondolta, szerinte a férfi hipnózissal és más okkult technikákkal irányította a versenyzőket.

Hallgassuk el, ha jön a hidegfront!

Az Ofcomhoz olyan bejelentés is érkezett már, amely szerint az időjárás-jelentés komolyan rombolja a gyerekek személyiségét, hiszen, ha előre közlik, hogy hidegfront vagy zivatar közeleg, a gyerekeket nem engedik ki a szüleik a lakásból. Márpedig Nagy-Britanniában elég sűrűn előfordul, hogy esik az eső, hova vezetne hát, ha mindegyik felhőszakadásról előre értesülnének?

Földönkívülivel csókolózott, már az is baj?

Legalább egy alkalommal a kultikus Doctor Who-t is a brit médiahatóságnak kellett tisztáznia, miután egy 2014-es epizódjára hat néző is panaszkodott. Szerintük indokolatlan és szükségtelen volt az a csók, amit egy nő és a felesége váltott, főleg, hogy a feleség földönkívüli is volt.

Lapozzon, még csak most jönnek a magyar sztorik!