Sztárok, akik a legjobb barátokból váltak ellenségekké

A sztárok világában nem ritkák a hangos szóváltások, csetepaték, megesik, hogy a legjobb barátok is összevesznek. Elirigyelt exférj, karrierre, anyagi javakra való féltékenység is tette már tönkre két sztár viszonyát – íme, pár nagyság Hollywoodból, akik a legjobb barátok voltak, de aztán csúnyán összevesztek.

Madonna és Gwyneth Paltrow

Egy időben sokat lehetett őket együtt látni, de ma már nem is beszélnek egymással. "Nem tudom megmondani, hogy pontosan miért váltak el az útjaik, de Gwyneth nagyon féltékeny és rivalizáló tud lenni" – mondta egy őket jól ismerő forrás 2010-ben a US Weeklynek.

Hogy Paltrow-ban mekkora a versenyszellem, azt bizonyítja az is, hogy a Winona Ryderrel való kapcsolata mire ment rá. A színésznő állítólag Rydernél látta először a Szerelmes Shakespeare forgatókönyvét, aztán meggyőzte a producereket, hogy neki adják a főszerepet – ami végül Oscart ért.

Paris Hilton és Kim Kardashian

Annak idején rengeteg Los Angeles-i partin feltűntek együtt, de aztán elmaradt ez a szokásuk, állítólag részben azért, mert Kardashian "ellopta" az ötletet, hogy Hiltonhoz hasonlóan szexvideóval kerüljön be a bulvárlapokba – tulajdonképpen ez is indíthatta el a karrierjét. Mára normalizálódott köztük a viszony, de soha nem lesznek már a legjobb barátnők.

Hilton aztán Nicole Richie-től is elhidegült, pedig 2003 és 2007 között még saját realityjük is ment The Simple Life címmel. 2014-ben Richie már meglehetősen diplomatikusan nyilatkozott egykori legjobb barátnőjéről: "Már régóta nem beszéltünk, de kedvelem őt, és a családját is."

Shannen Doherty és Tori Spelling

A Beverly Hills 90210 indulásakor hamar összebarátkoztak, a legjobb barátnők lettek, Dohertyre viszont egyre többet panaszkodtak a kollégák, nem szerettek vele együtt dolgozni. A tinisorozatból végül – a többiek nyomására – Spelling rúgatta ki, neki könnyű volt, hiszen az apja, Aaron Spelling volt a producer.

Demi Lovato és több tinisztár

Lovato Selena Gomezzel és Miley Cyrusszal is baráti viszonyt ápolt, de már egy ideje egyikükkel sem mutatkozik. Gomezzel egész gyerek- és kamaszkorukban jóban voltak, de aztán felnőttek, és másfelé ment az életük, Cyrusról pedig 2014-ben már ezt mondta: "Hát, ismerjük egymást. Többé semmi közös nincs bennünk, de a legjobbakat kívánom neki."

Kristen Stewart és Katy Perry

A színésznő és az énekesnő között akkor romlott meg a viszony, amikor Stewart és Robert Pattinson szakítottak, Perry viszont – barátnője megítélése szerint – túl közeli kapcsolatban maradt a férfival. Az énekesnő szerint nem történt köztük semmi, csupán barátok voltak, ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy Stewarttal összevesztek, azóta sem békültek ki.

