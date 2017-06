Miley Cyrus egy kortalan lélek, nem férfi, nem nő

Újabb furcsa nyilatkozatot adott az énekesnő.

Nemrég még egy falatnyi fürdőruhába bújt az énekesnő, akit tavaly még Woody Allen első és máig egyetlen tévésorozatában, a Crime In Six Scenes-ben láthattunk. Instagram-oldalának kedvelői valami turpisságra gyanakodtak, mert nem látszanak a Disney-világból jött művésznő, az egykori Hannah Montana tetoválásai – itt meg is nézheti.

Most azzal került be a hírekbe, hogy kissé zavaros nyilatkozatban jelezte az ITV-n, hogy nem véletlenül tartják őt furcsának, mert úgy érzi, hogy egyik nemhez sem tartozik, sőt, kortalan, osztatlan lélek. „Nincs olyan, hogy 'mi', és nincs olyan, hogy 'ők'. Én szeretnék egyszerre minden és valamiféleképp semmi lenni. Csak szeretnék alkalmas lenni, hogy önmagam legyek" – vallotta.

Úgy tűnik, hogy a hiányos öltözékben, vagy épp meztelenül vonagló énekesnői imázstól egy időre el kell búcsúzni, mert megérkezett a spirituális, lelkizős, ezoterikus témák iránt fogékony Miley. Ha az egyik legnagyobb popikont, az egykori bálványt követi, Madonnát (aki úgy félévente váltott stílust), akkor nem tart sokáig ez az állapot.