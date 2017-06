Ördög Nóra megkapta idei harmadik nagy műsorát is

A gyerekes gameshow és az ázsiai valóságshow után főzőműsort is vezet.

A TV2 új gasztro tehetségkutató műsora, a Séfek séfe ősszel indul a csatornán. A formátum eredetije a Game of Chefs, melyben amatőr és profi szakácsok is jelentkezhettek, akik csapatokban küzdenek majd a fődíjért, mely a hazai változatban 10 millió forint és ösztöndíj a világ egyik legnevesebb séfiskolájába. Ördög Nóra lesz a műsorvezetője, így a Vigyázat, gyerekkel vagyok! és az Ázsia Expressz után idén egy harmadik új produkciót is rá bíznak a TV2-nél.

A hírt a Sorozatwiki hozta le elsőként. "Az ősszel képernyőre kerülő Séfek séfe műsorvezetője valóban Ördög Nóra lesz. A gasztro vetélkedő három séfje Wolf András, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor" - válaszolta a csatorna sajtóosztálya a megkeresésükre.