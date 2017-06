Jankovics Marcell nem szeretne ma fiatal rajzfilmes lenni

III. Béláról Jankovics Marcell készített animációt a Médiatanács támogatásával, a Petőfi TV június 30-án, pénteken, 13.05-től mutatja be.

„Én nagyon szerencsés időszakban kezdhettem el a pályámat. Nem szeretnék ma fiatal rajzfilmes lenni, de az biztos, hogy helyén van a magyar animáció. Hozzáteszem, meglepő módon, mert attól féltem a rendszerváltáskor, hogy Ausztria vagy Svájc sorsára jutunk: kis országok, jelentéktelen rajzfilmgyártással. De magasról indultunk el, így nehezen tudott volna annyira lesüllyedni a színvonal, az én generációm léte is akadályozta a terület tönkremenetelét. De a lengyelek vagy a csehek például nem tartják magukat" - nyilatkozta.