Egy hónapig nem szólalhat meg a színésznő

Az Agymenők Amyje, Mayim Bialik annyira megerőltette a hangszálait, hogy egy teljes hónapig nem beszélhet. Mi lesz így a sorozattal?

Az Agymenők egyik sztárjának, Mayim Bialiknak megsérültek a hangszálai, egy hónapig nem fog tudni beszélni – ami egy színésznő esetében nem kis hátrány.

A rajongók azonban megnyugodhatnak, az Agymenők következő, tizenegyedik évadja szerencsére idén a megszokottnál később, szeptember helyett csak novemberben kerül képernyőre – így a forgatás is később, csak hat hét múlva kezdődik, addigra elvileg a színésznő is rendbejön.

Bialik az Instagramon posztolt az állapotáról, eléggé elgyötörtnek tűnik a vizsgálatra várva:

A bejegyzéshez azt írta, hogy még így, hang nélkül is fog videókat készíteni az Instagramra, és még aznap be is jelentkezett élőben az oldalon, akkor az egyik fia "szinkronizálta".