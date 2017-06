Hosszabb és még durvább lesz 2017 legjobb sorozata

A The Handmaid's Tale, A szolgálólány meséje folytatásában 13 rész jön még, az első évad 10 epizódja után. Enyhén spoileres a cikk!

Ahogy 2016-ban a The Night Off, illetve a Stranger Things volt az új, ünnepelt sorozat, úgy 2017 nyarának elején A szolgálólány meséje az egyik legfelkapottabb széria. A sötét, borongós, meglehetősen lelombozó sorozat nagy hatással volt sokakra, 8,7 ponton áll az IMDb-n, és várhatóan bezsebel egy halom díjat a következő évben.

Jó hír a követőknek, hogy 13 rész jön a második évadban, szemben az első szezon 10 epizódjával. A legtöbb szereplő visszatér, és külön öröm, hogy a Szívek szállodájából is ismert Alexis Bledel állandó szereplővé lép elő – eddigi vendégszerepe után.

Offred, azaz Elizabeth Moss elárulta, hogy drámai folytatás jön, még akkor is, ha a regény – amely egy 1985-ben kiadott disztópia, Margaret Atwood írása - nem kapott 2. részt. „Egyre rosszabb lesz minden. A második évad kemény igazán sötét lesz. Azt gondolhatjuk, hogy June-t kiszabadították Waterfordéktól, de talán nem ilyen egyszerű ez" – sejtelmeskedett.

A színésznő elmesélte, hogy a karaktere két férfit is szeret, de lehet, hogy amikor Nick karjaiba omlik, nem is tudja, valójában mit csinál. „De van egy férje, akit szintén szeret, ő Hannah apja. Már tudja, hogy életben van" – mesélte a figuráról.

A második évadban Rita és Lydia is több szerepet kap, utóbbi asszony előtörténetét is bemutatják, megtudjuk, miképp lett egy látszólag könyörtelen, szívtelen nő. A Mayday ellenállás is fontos szerepet kap a folytatásban - de mi lesz a Waterford házaspárral? A készítők szerint nem kell elbúcsúzni tőlük, visszatérnek, de „érdekes módon."

A második évad első részét már olvasta a színésznő, és elmondta, hogy kirázta a hideg tőle, miközben leesett az álla - tehát ügyesen, profin promózta a folytatást.

Elizabeth Moss annyit azonban hajlandó volt elárulni, hogy szeptemberben már forgatnak, azaz 2018-ban jöhet a sötét, de nagyszerű sorozat újabb évadja.