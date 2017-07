A nyár hagyományosan uborkaszezonnak számít a televíziózásban, idén azonban júliusban is rengeteg új sorozat érkezik az Egyesült Államokban. Visszatér az Így jártam anyátokkal Robinja, egy másik projekt a crack terjedését mutatja be, de olyan is akad, amelyben egy aszteroida közelít a Föld felé – íme, tíz ígéretes kezdeményezés.

Snowfall (július 5., FX)

A Fekete vidék rendezőjeként Oscarra is jelölt John Singleton új tévés projektje, amely a nyolcvanas évek elején játszódik Los Angelesben, és a crack elterjedését mutatja be. A széria főhőse egy tizenkilenc éves fekete drogdíler (az első komolyabb sorozatszerepét játszó Damson Idris), rajta keresztül látjuk a szernek a városra gyakorolt hatását, az új alvilág kiépülését.

Will (július 10., TNT)

A sorozat a húszas éveiben járó William Shakespeare-t mutatja be, vagy legalábbis a neves író egy fiktív változatát. A főszerepet Laurie Davidson játssza, akinek gyakorlatilag ez az első munkája, hisz korábban csak a Vámpírakadémiá-ban tűnt fel egy nyúlfarknyi szerepben – a szekér azonban már be is indult a Will-lel, a színész hamarosan egy Diana hercegnőről szóló tévéfilmben, a Diana and I-ban is benne lesz.

The Bold Type (július 11., Freeform)

Az új Szex és New York lehet, ha hozza ugyanazt a minőséget, mint az elődje, hiszen a Cosmopolitan főszerkesztőjének, Joanna Colesnak a története ihlette. Három barátnőről szól, akik együtt dolgoznak egy New York-i női magazinnál, és amellett, hogy próbálják megtalálni saját szerzői hangjukat, meg akarják élni a szexualitásukat is, miközben folyton önmagukat és a szerelmet keresik.

Salvation (július 12., CBS)

A sorozat ötlete már 2013-ban felmerült, de csak tavaly rendelték meg – viszont akkor már egyből az egész évadot kérte a CBS, nem kellett a pilottal vacakolniuk az alkotóknak. Az alapsztori szerint felfedeznek egy aszteroidát, amely épp a Föld felé tart, a tudósoknak hat hónapjuk van arra, hogy kitalálják, miként állítsák meg. A főszereplő Charlie Rowe, ő játszotta Pán Pétert a Kalandok Sohaországban című minisorozatban.

Friends from College (július 14., Netflix)

Mint a címe is mutatja, pár főiskolás haverról szól, ami viszont igazán érdekessé teszi, hogy az Így jártam anyátokkal Robinja, Cobie Smulders is ezzel a projekttel tér vissza a képernyőre. A színésznőt legutóbb az A Series of Unfortunate Events-ben láthattuk, ott egykori kollégájával, az Így jártam anyátokkal-ban Barneyt játszó Neil Patrick Harrisszel szerepelt.

