Agytumora miatt nem tud tovább dolgozni a 39 éves műsorvezető

Súlyos beteg a Tuti gimi-ben is látott Maria Menounos, agytumora miatt műsorvezetői feladatát sem tudja folytatni az E! News-nál.

Az E! News 39 éves házigazdája, Maria Menounos három év után otthagyja a műsorát, agytumora miatt kezelésre szorul.

A műsorvezetőnél áprilisban diagnosztizálták a betegséget, és nemrég át is esett egy műtéten, amelynek során egy golflabda nagyságú tumort távolítottak el a fejéből.

Menounos a további kezelések miatt nem tudja folytatni az E! Newst, a közleményben viszont nem győzött hálálkodni a lehetőségért, az elmúlt három évben szerzett élményekért.

A műsorvezető több tévés vendégszerepben is feltűnt, például a Törtetők-ben is megjelent önmagaként, de rendes színészi feladatokat is vállalt, a Tuti gimi-ben tíz epizódban játszotta Julest.