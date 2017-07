A 2016-ban az év modelljének választott, pár realityben is feltűnt Bella Hadid velencei hotelszobájából posztolt egy izgalmas képet az Instagramon. A csinos nő a fotón csupán egy bugyit, egy nyakláncot és egy gyűrűt visel, sminkese szerint épp a Bulgari partijára készülődött. Mutatjuk is nyomban:

in Eutopia Bella Hadid (@bellahadid) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 30., 04:07 PDT

A modell eközben Velence legjobb fagylaltját is kereste, erről is posztolt az olasz városból – ez talán annyira nem izgalmas, de azért mutatjuk ezt is: