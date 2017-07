Melyik magyar híresség néz ki a legjobban bikiniben? 3. csoport

Mikor vetkőzzenek le fürdőruhára a hazai tévések, színésznők, fiatal DJ-k, celebek, hanem a rekkenő hőségben, amikor nem lehet megmaradni a napon, árnyékba vagy vízpartra, napernyő alá kell vonulni, hideg üdítők, behűtött sörök megnyugtató társaságába? Pakolják is ki közösségi oldalaikra szorgosan újabb fotóikat, mi pedig kénytelenek vagyunk többfordulós versenyt hirdetni köztük: a továbbjutókról, a győztes személyéről kizárólag olvasói szavazatok döntenek. Ez a harmadik elődöntő, mindegyikből csak egy versenyző jut tovább a fináléba. Induljon a versengés, a cikk alján pedig mindenképp szavazzon!

Az első csoportban Kustánczi Lia modell, Sári Évi énekesnő, Tápai Szabina sportoló, tévés celeb, Baukó Éva valóságshow-szereplő képeire lehetett szavazni, a fotókat és az eredményt itt találja (közel 25 ezer voks jött).

A második csoportban az Éjjel-nappal Budapest Szandrája, Horváth Éva modell, Nyári Dia színésznő és Voksán Virág DJ versengett, a képeiket és az eredményt itt nézheti meg. Alább pedig a harmadik csoport:

Larion Zoé

"Terhes Tímea névvel születtem Szegeden 1983-ban, ez azonban szó szerint teher volt a számomra, így megváltoztattam" - írta magáról a modell, akit számos tévéműsorban láthattunk. A CKM és a Playboy is fotózta, korábban több kisebb szépségversenyt nyert. Férje Müller Attila tévés. A cikk alján szavazhat rá!

Hódi Pamela

Valóságshow-szereplő, sokat szerepelt az Édes életben, vezetett műsort a fem3 Cafén, néha éjjel felbukkant az Éden éjjel műsorban. Berki Krisztián tévés celeb párjaként lett ismert, 2013 decemberében született lánya, Berki Natasa Zselyke. A cikk alján szavazhat rá!

Dukai Regina

34 éves modell, éeneksnő. 1999-ben részt vett a TV2 Kifutó című műsorában, 2004 decemberében jelent meg első lemeze. Ott volt az RTL Klub A világ 7 csodája című műsorában, a Szombat esti lázban, a TV2-n a Hal a tortánban, meg is nyerte a saját hetét. 2010-ben a Music Channel első műsorvezetője lett. A cikk alján szavazhat rá!

Molnár Andrea

35 éves táncos. Diplomát szerzett a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari szakán, majd elvégezte a Magyar Táncművészeti Főiskolát is. Többször szerepelt a Szombat esti lázban, egyszer nyert is. A Celeb vagyok, ments ki innen! című RTL-es valóságshow-ban is megmérette magát, ebben is győni tudott. De vajon ebben a mezőnyben tud-e nyerni? A cikk alján szavazhat rá!

Ez volt a 3. csoport, négy újabb szépséggel, de csak egy juthat be a döntőbe. Ki legyen az?