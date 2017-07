Megkattant a KFC-ben a híres sorozatszínész

A Trónok harca Hodorja, Kristian Nairn a KFC egyik reklámjában vállalt munkát, egykori szerepét parodizálja.

A Trónok harcá-ban Hodort játszó Kristian Nairn a KFC új reklámjában ismételte meg egykori szerepét – vagy legalábbis eljátszotta annak egy vicces verzióját.

A színésznek itt – gyorséttermi alkalmazottként – ebédidőben kell elviselnie a vásárlók sokaságát, majd egy ponton megfordul, és elkezdi a rendelést ismételgetni, mígnem a "chicken with fries"-ból "chicken with rice" lesz, így derül ki, hogy a KFC-ben mostantól rizzsel is lehet kérni a csirkét sült krumpli helyett:

Aki nem tudná, Hodor a Trónok harcá-ban csak annyit tudott mondani, hogy "hodor", amiről csak nagy sokára derült ki, hogy a "hold the door", vagyis "tartsd az ajtót" elmosódott változata.

Nairnt a Trónok harca óta egyelőre csak a Mythica: The Godslayer-ben láthattuk, de jövőre jön vele a The Appearance is.