Vicces videó: egy póni élő adásban piszkított a stúdió szőnyegére

A This Morning című brit reggeli műsorban rosszul sült el, hogy pónikat szerepeltettek, egyikük odacsinált a szőnyegre a stúdióban.

Az ITV reggeli műsorában, a This Morning-ban bemutatták Nagy-Britannia első vakvezető pónijait, az egyik azonban elengedte magát a stúdióban, volt is nagy nevetés. Mutatjuk is rögtön, nagyjából 0.20-nál történt az incidens:

Az eset azért volt különösen vicces, mert az egyik műsorvezető, Phillip Schofield előtte pont azt kérdezte a pónik trénerétől, hogy szobatisztaságra szoktathatók-e az állatok.

Társa, Holly Willoughby alig bírta abbahagyni a nevetést, Schofieldnek kellett továbbvinnie a műsort: "Tökéletes időzítés. Biztos vagyok benne, hogy egy gyengénlátó különösen hasznosnak találná ezt a konyhaszőnyegén" – mondta.

Schofield azzal is viccelődött, hogy ezzel nemcsak a szőnyeg lett tele, de az internet is, amiben aligha tévedett.