Egyelőre elálltak a sztrájktól az amerikai színészek

Úgy tűnik, az amerikai színészszakszervezetnek sikerül megegyezni a producerekkel a béremelésről, egyelőre nem lesz sztrájk.

Hosszú tárgyalás után megegyezett az amerikai színészszakszervezet, a SAG-AFTRA és az amerikai producerek szövetsége, az Alliance of Motion Picture and Television Producers, előbbi elállt a kilátásba helyezett sztrájktól is.

A felek kidolgoztak egy szerződéstervezetet, de ezt még a rendezők szakszervezetének, illetve a két szervezet tagságának is el kell fogadnia, ez után lesz csak érvényes.

A hároméves szerződés legfontosabb eleme a béremelésre vonatkozik, a tervezet szerint az első évben 2,5 százalékos, a másik két évben pedig 3 százalékos emelésre számíthatna a színészszakszervezet mintegy 160 ezer tagja.