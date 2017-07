Bajor Imre lányával készül az Egynyári kaland folytatása

Már készül a Duna TV sorozatának harmadik évadja. A második sokkal szórakoztatóbb volt, mint az első.

Az MTVA és a Megafilm Service közös, ifjúsági témájú sorozata a második évadra feljavult, és már a harmadik évaddal folytatódik. A forgatás június 15-én kezdődött Budapesten, de a Balatonra is visszatérnek a fiatalok.

A történet ezúttal is a szerelmek, a barátságok, a szórakozás és a nyári munka körül szövődik. A romantikus szálak mellett természetesen a családi kapcsolatok is tovább bonyolódnak, és a humor is fontos eleme marad a sorozatnak - közölték a készítők.

A már ismert karakterek mellé csatlakoznak újak: Piti Emőke, Fehér Balázs Benő, Szalay Bence, Járai Máté, Mészáros Máté, Pelsőczy Réka, Bajor Lili, Kiss Diána Magdolna, Gazsó György, Nagypál Gábor és Mihályfi Balázs személyében.

A harmadik évad vezető írója és rendezője ismét Zomborácz Virág, akinek munkáját íróként Szabó Borbála és Bárány Márton, rendezőtársként pedig Akar Péter segíti.

A forgatás szeptember elején fejeződik be, az Egynyári kaland harmadik évada jövőre lesz képernyőn. A sorozat 2. évadját itt méltattuk.