A Hajós Alfréd uszoda medencéjében pancsolt a Castle főszereplője

Budapesten forgatták Stana Katic legújabb sorozatának víz alatti teaserét.

Idén ősszel, a nemzetközi premierrel egy időben mutatja be az AXN az Elfeledve (Absentia) című thrillert, Stana Katic (Castle, 007 – A Quantum csendje) főszereplésével. A széria nemzetközi beharangozó kisfilmjének víz alatti képkockáit Budapesten, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában rögzítették. Itt a teaser:

A sztori szerint az FBI ügynököt halottnak nyilvánítják, amikor nyoma vész egy sorozatgyilkos utáni hajsza közben. Hat év elteltével azonban élve találnak rá egy erdei faházban, de fogalma sincs arról, mi történt vele az eltelt időben. Miközben próbálja visszakapni régi életét, emlékeit és személyiségét, nem menekül a múltjától és fogvatarójától, aki kegyetlen játékot űz vele.

A teaser a Sony Pictures Television Networks CE kreatív vezetője, Mihola Péter vezetésével készült Budapesten. A víz alatti jelenetekben valójában nem a halottnak hitt nyomozónőt alakító Stana Katic, hanem Európa bajnok bronzérmes búvárúszónőnk, Vancsura Anikó látható.