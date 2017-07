Mádai Vivien: Hamar a szerelmese lettem

A Ninja Warrior Hungary műsorvezetője Majoros Péter Majka és Till Attila mellett a Mokka egyik háziasszonya, Mádai Vivien lesz.

Több ezer jelentkező közül került ki az a 330 versenyző, aki kipróbálhatja magát a világ egyik legkeményebb kihívásának számító Ninja Warrior pályán. Majka és Tilla mellett a TV2 új műsorának harmadik műsorvezetője a Mokka egyik háziasszonya, Mádai Vivien lesz.

"A Ninja Warrior az a műsor, aminek már akkor a szerelmese lettem, amikor kiderült, hogy hazánkba érkezik. A férjem hatalmas rajongója volt korábban is, de azóta engem is megfertőzött. Monumentális műsor, hatalmas díszlettel és elképesztő emberi teljesítményekkel. Álmodni sem mertem volna arról, hogy az egyik műsorvezetője leszek a Ninja Warrior-nak. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a csatorna választása rám esett, és ott állhatok majd Majka és Tilla mellett, alig várom. Remélem, hogy azért szóhoz is jutok a fiúk mellett, hiszen ismerjük őket, nagyon karizmatikus egyéniségek külön-külön is" - mondta.

A Ninja Warrior Hungary forgatása a napokban zajlik, hamarosan pedig az is kiderül, ninját avathat-e Magyarország.